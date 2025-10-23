Lega Pro Integrity Tour, il nuovo appuntamento fa tappa a Ravenna
Nuova tappa per l'iniziativa della Lega Pro Integrity Tour, progetto itinerante ideato e promosso nel 2011, finalizzato ad informare i club del fenomeno delle frodi legate alle scommesse sportive ed a svolgere un’attenta attività di educazione e prevenzione. La società visitata è stata il Ravenna, che ha pubblicato il seguente comunicato sui Social: "L’Integrity Tour della Lega Pro ha fatto tappa a Ravenna. Prima squadra e formazione Primavera hanno partecipato all’incontro formativo promosso da Lega Pro, Sportradar e AIC - Associazione Italiana Calciatori per sensibilizzare sui temi dell’etica sportiva e della lotta al match-fixing.
Un momento importante di crescita e consapevolezza per tutto il club".
