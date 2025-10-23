TMW Radio Rimini, Giammarioli: "Rispetto a 15 giorni fa sono più speranzoso, ma serve gente affidabile"

Stefano Giammarioli, direttore sportivo e generale del Rimini, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Le chiedo di aiutarci a fare un po’ di chiarezza su quello che sta succedendo in casa Rimini, perché in questi giorni si leggono molte cose: si parla di cordate interessate ad acquistare il club, ma anche di debiti importanti che spaventerebbero i potenziali acquirenti. Ci può spiegare qual è la situazione?

"Ci sono momenti di riservatezza che vanno rispettati, però l’attività prosegue regolarmente. I ragazzi si allenano con continuità, e anche l’organizzazione e la gestione quotidiana sono nella norma. È vero, siamo rimasti un po’ soli, ma sto dedicando molto tempo a questo momento delicato, perché questa piazza, la squadra e l’ambiente lo meritano.

Per quanto riguarda le questioni societarie, non mi sono mai intromesso: so che ci sono delle trattative in corso, e confido che la presidente, la signora Scarcella, stia valutando con attenzione la soluzione più seria possibile. Serve trasparenza e gente realmente affidabile: quando dico “totalmente seri”, intendo totalmente".

C’è una scadenza? I tifosi sono preoccupati, si parla addirittura del rischio di dover portare i libri contabili in tribunale se non arriveranno investimenti nei prossimi dieci giorni.

"È arrivato un nuovo amministratore nominato dal tribunale, una persona molto seria che ci sta aiutando tanto. In questa fase mi sto occupando in prima persona di molte cose, insieme a chi è rimasto vicino alla società: ringrazio i magazzinieri, il team manager e tutti quelli che continuano a dare una mano.

Credo che ci sia da preoccuparsi, lo dico onestamente, ma rispetto a dieci o quindici giorni fa vedo presupposti più concreti per iniziare a parlare di qualcosa di serio. Non ci sono certezze, ma un po’ più di speranza sì".

Sul campo, però, la squadra continua a rispondere: nonostante l’ultimo k.o., la penalizzazione è quasi annullata e il Perugia non è lontano in classifica. Come ci siete riusciti?

"È stato fatto un lavoro molto intelligente da parte di tutto lo staff. Abbiamo sempre cercato di trasmettere tranquillità, evitando di parlare di questioni societarie. Certo, abbiamo qualche problema tecnico, soprattutto in attacco, dove non abbiamo potuto rinforzarci per motivi legati alla situazione del club. Se arriverà una nuova proprietà, la priorità sarà proprio quella di potenziare il reparto offensivo, anche a livello numerico".

Un’ultima curiosità: si è scritto che la trasferta di Campobasso verrà pagata con l’incasso della gara casalinga contro la Juventus U23. È vero?

"No, assolutamente no. La trasferta è già organizzata da diversi giorni, come tutte le altre. Nonostante le difficoltà, abbiamo cercato di dare stabilità sia alla prima squadra che al settore giovanile. Poi certo, se la situazione dovesse precipitare non posso prevederlo, ma sono fiducioso che si possa tornare presto alla normalità, grazie anche all’intervento di persone serie".