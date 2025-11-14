Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"

“È un momento particolare della stagione perché arriva una partita davvero importante per noi, che mette in palio punti pesanti. È vero che la classifica è molto corta, ma c’è la possibilità di allungarla un po’, e questo rende la gara ancora più significativa”. L’allenatore del Sassuolo Alessandro Spugna alla viglia della sfida contro la Ternana fanalino di coda, e unica formazione ancora a zero, della Serie A Women parla così in conferenza stampa motivando le sue ragazze a dare continuità al pareggio in rimonta ottenuto nell’ultimo turno.

“Come gruppo dobbiamo affrontare le partite con un po' di pressione e questa è una sfida che ne porta con sé. Le ragazze sono molto cariche e hanno voglia di fare una grande prestazione – prosegue Spugna come riporta Sassuolonews.net - anche sulla scia della rimonta della scorsa settimana, quando abbiamo reagito con carattere e determinazione".

Spazio poi all’avversaria di turno: “La Ternana non va sottovalutata anche se non ha ancora raccolto punti in campionato, ma in tutte le gare giocate ha dimostrato di non mollare. Conosco bene diverse loro calciatrici e il loro allenatore, so quanto sia difficile affrontarle. Sono una squadra che va rispettata e affrontata con forza e determinazione, consapevoli che questa può essere una partita davvero importante per il nostro percorso".