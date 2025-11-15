Napoli e Inter su Pellegrini, ma lui vuole restare e spera nel rinnovo. Il merito è di Gasp

Lorenzo Pellegrini è tornato al centro della Roma dopo un’estate complicata, segnata dagli infortuni e dalle voci di mercato: Napoli, West Ham e, nelle ultime ore di agosto, anche un timido interesse del Milan non avevano però convinto il giocatore. Il primo segnale della rinascita è arrivato nel derby di settembre, la sua partita ormai preferita. Le due reti consecutive contro Rangers e Udinese prima della sosta certificano il ritrovato stato di forma, qualcosa che non gli accadeva dal gennaio 2024. E nella sfida di Cremona, complici gli stop di Dybala e il recupero limitato di Bailey, sarà ancora lui ad affiancare Soulé. Da dicembre inoltre Gasperini sta valutando per lui un doppio ruolo: la trequarti resta la sua zona ideale, ma la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa apre un vuoto a centrocampo e Pellegrini potrebbe essere arretrato, soluzione già testata in amichevole.

Il rapporto tra il capitano giallorosso (ora senza fascia) e Gasperini è ottimo, e il lavoro dello staff lo ha riportato allo smalto dei giorni migliori nonostante l’intera preparazione estiva saltata. Il futuro, per ora, resta romanista: Napoli e Inter lo seguono da tempo, ma il club non contempla un addio a gennaio. Il contratto scade nel 2026 e, al momento, non sono previsti incontri per il rinnovo, anche se Massara a settembre aveva ricordato che "può cambiare tutto velocemente".

Sul fronte Nazionale, Pellegrini punta intanto a riconquistare la maglia azzurra. I play-off di marzo rappresentano un’occasione importante, con Gattuso che lo monitora da vicino dopo averlo osservato a Reggio Emilia. Dopo l’Europeo saltato nel 2021 - scrive Il Messaggero - il centrocampista vuole prendersi tutto.