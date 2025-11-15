Inter, Bonny: "Bastoni mi disse: 'L'anno prossimo vieni da noi'. Chivu è lo stesso di Parma"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny ha raccontato: "L’anno scorso - ha esordito - in Parma-Inter, quella del 2-2, Bastoni mi butta giù e mi dice: 'Il prossimo anno vieni da noi...'. Sembrava un avvertimento, ma mi ha fatto piacere. Lui, Bisseck, Acerbi si fanno sentire in allenamento, aiutano a spingerti oltre".

In nerazzurro c'è ovviamente anche mister Cristian Chivu che ha avuto nella seconda parte di stagione scorsa in quel di Parma conquistando la salvezza in Serie A: "A Milano il mister è la stessa persona vera che era a Parma, ha lo stesso modo di fare e di comunicare. Mi chiede sempre di essere disponibile per gli altri, di giocare prima per la squadra".

Infine, il giocatore nerazzurro si è soffermato sui suoi compagni di reparto: "Vorrei avere la fame sotto porta di Lautaro: essere alla sua età il quarto marcatore della storia dell’Inter è straordinario. Lui vuole sempre segnare, che sia un gol bello o brutto non conta. Marcus, invece, sa fare tutto: gol, dribbling, assist. Forse con lui ho qualche similitudine di più, ma siamo diversi e possiamo giocare insieme. Vorrei prendere qualcosa anche da Pio, pochi difendono la palla come lui".