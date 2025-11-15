Hellas, Frese e l'autogol con l'Inter: "Non è stata una notte facile. E sulla Nazionale danese..."

Un autogol sfortunato. Che è costato al Verona un punto che sarebbe stato senza dubbio meritato. Quello contro l'Inter è stato un episodio che Martin Frese difficilmente dimenticherà ma che dovrà mettersi alle spalle per andare avanti. Intervistato dall'edizione odierna del Corriere di Verona, il difensore dell'Hellas ha ricordato la gara del "Bentegodi" dello scorso 2 novembre:

"Non è stata una notte facile (sospira, ndr) - ha raccontato il classe 1998 -. La nostra era stata un’ottima prestazione, il pareggio sarebbe stato un risultato giusto, fermando con merito una squadra fortissima com’è l’Inter. È stato un grande dispiacere, non lo nascondo. Ma sono un giocatore professionista, ho superato quell’episodio, so che sono cose che accadono".

E il giocatore danese ha poi commentato la possibilità di essere chiamato in Nazionale. Un sogno certamente ma che si potrà realizzare solo con le prestazioni in gialloblù alle dipendenze di mister Paolo Zanetti: "Senz’altro lo è - ha concluso il giocatore - ci sono andato vicino questa volta ma poi non c’è stata. Sarà per la prossima... Me la devo guadagnare con il Verona, conquistando la salvezza. Sarebbe splendido andare ai Mondiali a giugno, ma dopo essere rimasto in Serie A con la mia squadra, con l’Hellas".