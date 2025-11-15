Ufficiale Già membro del CdA rossoblù, Rat diventa Sports Advisor to the Board del Genoa

Nuovo ruolo per Razvan Rat. Già consigliere d'amministrazione del Genoa, l'ex calciatore rumeno è stato nominato Sports Advisor to the Board rossoblù. Questo il comunicato diramato dalla società rossoblù:

"Genoa CFC è lieto di annunciare che Razvan Rat è stato nominato ‘Sports Advisor to the Board’, nell’ambito del processo di riorganizzazione del club a seguito dell’arrivo dello Chief of Football Diego López.

Ex calciatore internazionale con una brillante carriera sia a livello di club che con la nazionale rumena, Rat ha completato i programmi UEFA MIP e CFM. Nel suo nuovo ruolo, fornirà consulenza a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società, coordinerà e consiglierà i dirigenti e gli azionisti del Club per allineare la strategia sportiva complessiva".