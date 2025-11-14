Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"

“Pensare di essere favoriti o meno non è il nostro lavoro, dobbiamo essere pronte e preparare bene la partita a prescindere dall’avversaria”. Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma che potrebbe regalare alle viola il primo posto in classifica: “Non guardo la classifica, non mi interessa in questo momento visto che abbiamo giocato solo cinque gare, ma siamo sulla strada giusta”.

Spazio poi all’avversaria di turno: “Ho visto un Parma che ha voglia di giocare, non ha paura di tenere il pallone e che sa attaccante con velocità. Avrebbe potuto avere più punti, è una squadra abbastanza forte”.

Pinones Arce poi si sofferma sulle sue ragazze: “Stanno rispondendo molto bene al nostro lavoro e i risultati lo dimostrano. Con la Roma abbiamo fatto una partita molto bella sotto ogni aspetto, ma bisogna anche continuare a vedere cosa si può migliorare. Dobbiamo porci nuovi obiettivi con l’atteggiamento giusto per continuare ad avere coraggio e fiducia nel nostro calcio”.