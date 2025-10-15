Il Comune di Roma: "Nuovo stadio, l'obiettivo è il progetto definitivo entro la fine dell'anno"

La Roma prosegue nel suo iter per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata. Oggi si è tenuto un nuovo incontro tra il Comune di Roma e i giallorossi, come testimoniato dalla nota da parte dell'ente locale territoriale autonomo:

"In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio - coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti – una riunione con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi. L’incontro, durato un’ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio. L’iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze Uefa che fissano per la fine del mese di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell’impianto ad ospitare incontri degli Europei di calcio 2032".

Ciò che è previsto dal progetto è la realizzazione di un impianto sportivo con una capienza di circa 62.000 posti e un'area ampia che sarà destinata ai servizi, al verde pubblico e agli spazi commerciali.