Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata

Fa tutto nel secondo tempo l’Italia di Silvio Baldini, che affossa l’Armenia U21 tra Dagasso e il solito Camarda (doppietta), con Fini ed Ekhator nel finale: 5-1 firmato nell’arco di tre minuti e che rilancia gli Azzurrini al primo posto in classifica del gruppo E, a punteggio pieno al fianco della Polonia. Fortini però non sarà disponibile al prossimo match delicato contro la Polonia (14 novembre) per il rosso da somma di ammonizioni rimediato al minuto 85.

Due gol sprecati

L’obiettivo dell’Italia di Baldini resta sempre lo stesso: qualificarsi agli ottavi degli Europei U21. Con tre vittorie di fila su tre rispettivamente con Montenegro, Macedonia del Nord e Svezia, stasera a bloccare la strada del successo l’Armenia. Formazione del CT Gyulbudaghyants che ha saputo tenere botta agli assalti ripetuti degli Azzurrini. Dopo 20 minuti di difficoltà nell’arrivare alla conclusione per errori in fase di rifinitura, la partita si è sbilanciata fortemente verso il piatto dell’Italia che però non ha saputo catalizzare le due occasioni più grandi avute. Entrambe con Ndour, prima sul palo centrato da calcio piazzato e completamente smarcato, poi su rigore fallito a tu per tu con Matynian che ha lasciato i padroni di casa sullo 0-0.

Dagasso e Camarda spaccano l’Armenia

La ripresa è cominciata sulla falsa riga dell’inizio del match, con svariati errori di esecuzione che hanno facilitato la vita all’Armenia U21. Tante energie spese da un lato all’altro del campo, ma quando gli Azzurrini hanno alzato l’asticella al minuto 59 Matteo Dagasso (su assist visionario di Pisilli) ha trovato il gol angolato dell’1-0. Sospiro di sollievo e vantaggio meritato dell’Italia U21 che ha deciso ritmi e possesso palla a proprio piacimento ai danni di un avversario che alla fine è caduto.

Goleada nel finale, Fortini espulso

La generosità del milanista Bartesaghi per Camarda che a porta vuota ha appoggiato semplicemente il raddoppio. La doppietta personale del giovanissimo del Lecce (proprietà Milan) arrivata su assist al bacio di Dagasso ha apparecchiato la tavola per la goleada. Fini ed Ekhator i mattatori aggiuntivi. Un regalo nel finale per Vardanyan e l’espulsione per doppio giallo di Fortini non hanno macchiato la prestazione grandiosa dell’Italia U21. Così, con cinque gol e 3 punti l’Italia di Baldini fa punteggio pieno in classifica del girone E. Al pari della Polonia come punti (12).