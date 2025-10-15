Napoli, dall'Inghilterra: sfida all'Aston Villa per Haidara, mediano in scadenza con il Lipsia

Il Napoli guarda avanti, ma con la consapevolezza di dover gestire al meglio anche le emergenze imminenti. Tra metà dicembre e gennaio Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di André-Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Un’assenza pesante, che obbliga il club azzurro a valutare anche il mercato per rinforzare la mediana.

Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, si profila un duello di mercato tra la società partenopea e l'Aston Villa per Amadou Haidara, centrocampista del Red Bull Lipsia. Il maliano, in scadenza di contratto a giugno 2025, rappresenta un’opportunità interessante: il Lipsia non intende prolungare l’accordo e sarebbe disposto a lasciarlo partire già a gennaio a prezzo di saldo per ridurre il monte ingaggi, anche al fine di non perderlo a zero a fine stagione.

Haidara, classe 1998 e originario di Bamako, non è ancora sceso in campo in questa stagione e sarebbe pronto a cambiare aria pur di ritrovare spazio e continuità. Il suo cartellino è valutato intorno ai 12 milioni di euro, cifra accessibile e probabilmente trattabile alla luce del contratto in scadenza. Anche 12 milioni non sarebbero troppi per un giocatore che unisce fisicità, dinamismo e capacità di adattarsi a più ruoli del centrocampo.