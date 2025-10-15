Orlando: "Fiorentina, Pioli vada un po' contro le sue idee. Gud? Il talento va ritrovato"

Fiorentina ancora a secco di vittorie. La formazione di Stefano Pioli cerca il successo in campionato e per farlo dovrà provare a violare San Siro domenica prossima contro il Milan. Una sfida difficilissima ma che i viola dovranno cercare di portare a casa se vorranno dare una sterzata alla propria stagione. Lo sa l'ex Massimo Orlando che, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato: "Penso che Pioli debba andare un po’ contro le proprie idee e il suo credo calcistico perché in questo momento nella Fiorentina non vedo tutto quel talento per mettere in campo ciò che lui chiede nella costruzione del gioco. Io farei una difesa e un centrocampo più robusti".

E la formazione viola vuole cercare di recuperare Albert Gumdundsson. L'islandese, che al Genoa ha fatto vedere ottime cose così come nell'ultima pausa con la Nazionale, a Firenze non è riuscito ancora a lasciare il segno.

Orlando sottolinea come il talento non si perde mai "quindi va ritrovato, però non ha inciso nemmeno contro la Roma ed è stato sostituito. Nessuno lo può aiutare da fuori, deve cercare la soluzione in se stesso perché pure il pubblico lo ha sempre supportato e gli allenatori gli hanno dato fiducia. Se Pioli ci crede, deve lasciarlo in campo per 90 minuti".