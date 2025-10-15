Team Altamura, tifoso fa una donazione al club: “Un gesto che va oltre il calcio”

Mattinata 'particolare' quella vissuta questa mattina dal Team Altamura. Giuseppe Natalicchio, storico tifoso biancorosso, si è presentato presso la sede del club pugliese per un contributo economico.

Questa la nota della società pubblicata via Instagram corredata dallo scatto del tifoso in questione:

"Questa mattina abbiamo vissuto un momento che va oltre il calcio.

Il signor Giuseppe Natalicchio, storico tifoso biancorosso, è venuto a trovarci in sede portando con sé un gesto semplice ma dal valore immenso: un contributo donato con il cuore, come solo chi ama davvero questi colori sa fare.

Nel dialogo con lui abbiamo ripercorso insieme le pagine più belle della nostra storia, dai giorni dello storico campo “Cagnazzi” fino ad oggi. Storie di passione, sacrificio e appartenenza che ci ricordano quanto il Team Altamura sia, prima di tutto, una grande famiglia che attraversa le generazioni.

Il suo gesto ci riempie di orgoglio e ci ricorda che la nostra forza non sta solo in chi scende in campo, ma soprattutto in chi ci accompagna da una vita intera con amore e fedeltà.

Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi che rendete grande questa squadra: insieme scriviamo ogni giorno nuove pagine della storia biancorossa".