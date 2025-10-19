Il ct della Serbia: "Vlahovic macchina da gol. E' nel periodo in cui deve essere valorizzato di più"

"Dusan è una macchina da gol". Parola di Zoran Mirkovic. Il commissario ad interim della Serbia, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport ha parlato dell'attaccante della Juventus: "Quando gioca segna, solo se non gioca, non segna - ha esordito -. Per la nostra squadra è un calciatore fondamentale. La sua qualità non è in dubbio. Direi che lui, Mitrovic, Pavlovic e Kostic sono tra i giocatori più importanti della nostra selezione, è logico puntare su di loro".

Il mister ha sottolineato come consideri la punta bianconera come un leader "per questo l’ho nominato insieme ad altri suoi compagni di squadra". L'allenatore poi sottolinea come le critiche, per una punta, arrivino sempre quando non segna per una o due partite: "Però lui è mentalmente molto forte, è un professionista al 101%, capisce e sa che deve essere pronto in ogni momento".

Secondo Mirkovic, Vlahovic può ancora diventare uno degli attaccanti più forti del mondo "e anzi - ha concluso - penso pure che non si possa trovare qualcuno che la pensi diversamente. È un giocatore molto forte anche nel gioco aereo, sulle palle basse, è una macchina da gol. Vlahovic ha qualità, adesso con i suoi 25 anni si trova nel periodo in cui deve essere valorizzato di più".