Il Siracusa rischia una penalizzazione. E il presidente Ricci è irreperibile

Il Siracusa rischia una penalizzazione di quattro punti, che avrebbe ripercussioni pesantissime su una classifica già complicata per la squadra guidata da mister Turati.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, il club azzurro non avrebbe provveduto al pagamento di stipendi e contributi relativi all’ultimo trimestre, la cui scadenza era fissata per la giornata di ieri. Una situazione aggravata dal silenzio del presidente Alessandro Ricci, che non avrebbe fornito chiarimenti ufficiali e risulterebbe al momento irreperibile.

Per evitare il possibile -4 in classifica, la tifoseria guarda ora alle istituzioni: in particolare viene invocato l’intervento del sindaco Francesco Italia, nella speranza che il primo cittadino possa favorire un’azione di mediazione con il tessuto imprenditoriale locale. L’obiettivo è individuare soluzioni d’emergenza in grado di garantire la liquidità necessaria a saldare gli adempimenti e permettere al Siracusa di portare a termine la stagione.