Vicenza, il patron Rosso: "Mai avuto 12 punti di vantaggio sulla seconda, grazie a tutti"

© foto di Uff. Stampa Vicenza
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:04Serie C
Daniel Uccellieri

Il patron del Vicenza, Renzo Rosso, ha parlato ieri nel corso della cena di Natale del club biancorosso: "Volevo dirvi grazie - le sue parole riprese da Trivenetogoal.it - Sono stato 22 anni a Bassano e da 7 sono a Vicenza ma non mi è mai capitato di ritrovarmi in una situazione del genere, primo con 12 punti di vantaggio sulla seconda. Ho sempre sofferto, anche i due-tre anni in cui avevamo la squadra più forte ma non vincevamo mai. Non sapevo più cosa aspettarmi. Sono una persona positiva e credo che si possa fare sempre meglio e crescere ancora".

Alla cena di Natale del club ha parlato anche il presidente del Vicenza, Stefano Rosso:
"Stiamo facendo un lavoro molto positivo che parte da due anni fa. Abbiamo fatto 169 punti e non so quante squadre, nel panorama professionistico, abbiano fatto così tanti punti, ma nonostante tutto non abbiamo vinto nulla. Però il lavoro sta pagando, grazie al mister, alla squadra e a chi lavora dietro le quinte. Ora è il momento di proseguire quello che abbiamo iniziato per arrivare alla meta".

