TMW Inter, l'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali

L'infortunio di Denzel Dumfries potrebbe aprire il mercato dell'Inter. Perché i nerazzurri potrebbero puntare su un esterno di destra, al netto della presenza di Luis Henrique. Nelle ultime settimane è stato visionato Brooke Norton-Cuffy, difensore destro di proprietà del Genoa, che attualmente è valutato circa 15 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club italiani, come il Napoli e la Juventus, con Daniele De Rossi che ha spiegato più volte di come possa essere un talento esplosivo e che può diventare uno dei migliori.

Alcuni osservatori hanno anche visto diversi altri profili, come quello di Belghali del Verona, che attualmente è seguito anche dalla Juventus e per cui ci sono già stati contatti fra i due club. Oppure Marco Palestra, che però è valutato circa 40 milioni di euro dall'Atalanta dopo le ottime prestazioni con il Cagliari di questa stagione. Possibile, per lui, un'opzione in Premier League.

Ieri è stata comunicata una nota ufficiale circa l'infortunio proprio di Denzel Dumfries. "Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane". Dunque possibile investimento a gennaio proprio per la corsia di destra.