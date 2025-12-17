Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vicenza, Zamuner sul mercato: "Non dobbiamo fare tantissime cose. Cerchiamo un vice Costa"

Tommaso Maschio
Oggi alle 14:04Serie C
Tommaso Maschio

“Non amo molto l’autolode, ma la squadra che è venuta fuori ha valori, principi e atteggiamento importanti. Siamo a metà dell’opera e sappiamo che la strada è ancora lunghissima, ma i presupposti per fare una bella stagione ci sono tutti, vedo un gruppo che lavora forte, ha l’atteggiamento giusto e ben chiaro l’obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione”. Intervistato da Tva a margine della cena di Natale del Vicenza, il direttore sportivo Giorgio Zamuner ha parlato così del cammino della formazione, che sta dominando il Girone A di Serie C, soffermandosi poi anche sul mercato.

“Siamo nelle condizioni di non dover fare tantissime cose, probabilmente abbiamo la necessità di intervenire sulla fascia sinistra con un vice Costa, inteso come un giocatore che possa alternarsi con Filippo. Inoltre, ci piacerebbe mandare a giocare Fantoni ed eventualmente sostituirlo con un difensore centrale giovane, forte e di prospettiva. Al momento queste sono le operazioni che riteniamo prioritarie. - prosegue Zamuner come riporta Trivenetogoal.it - Abbiamo diversi nomi che sottopongo a mister, dg e proprietà e stiamo ragionando molto attentamente sul profilo giusto. Mancano una quindicina di giorni e sono fiducioso di poter trovare le soluzioni giuste, che vadano bene all’allenatore, alla società e al progetto tecnico”.

Spazio poi ad altre uscite: “Oltre che a Fantoni vorremmo dare un’opportunità anche a Cester. Attualmente stanno trovando poco spazio e non vogliamo condizionare il loro futuro. - continua ancora Zamuner concentrandosi sui rinnovi – Quasi tutti i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2027. L’unico a scadenza nel 2026 è Talarico, che sicuramente farà parte del futuro del Vicenza. Mi auguro di arrivare a fine stagione e potermi sedere con molti di loro per ragionare su eventuali prolungamenti, ma non in questa categoria”.

