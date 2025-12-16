Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"

Tatiana Pinto, centrocampista della Juventus Women, alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United è intervenuta in conferenza stampa: "Penso che non ci siano segreti, tutte le ragazze e il personale sono stati accoglienti e mi hanno fatta sentire come a casa. Penso di essere una persona facile con cui avere a che fare, sono arrivata con grande voglia di imparare e apprendere. Quindi l'ambiente positivo che mi circonda ha aiutato a segnare e dare una mano alla squadra".

Sulla possibilità di arrivare al quarto posto...

"Non sono sorpresa. Quando sono arrivata alla Juventus sapevo che il club e la squadra avevano una posizione di rilevanza in Europa. Se ci seguite tutti i giorni a Vinovo potete vedere la nostra mentalità e come ci alleniamo quotidianamente, c'è lavoro, convinzione e talento".



Ci credete?

"Sfortunatamente non dipende da noi. Possiamo solo controllare la partita di domani allo Stadium, non dobbiamo sentire la pressione, non dobbiamo fare calcoli. Dobbiamo vincere la partita lottando fino alla fine. Se possiamo arrivare nelle prime quattro sarò molto fiera ma lo sarò comunque perchè stiamo facendo una stagione eccezionale".

Sul Manchester United?

"Penso che lo United sia una combinazione di aspetti fisici e giocatrici tecniche. Mi aspetto un gioco molto fisico, dobbiamo controllare tutti i momenti della partita. Sarà dura ma non dobbiamo dimenticarci che in Champions tutti vogliono vincere. Giocare qui all'Allianz speriamo ci dia una spinta in più".

Ti aspettavi di poter giocare così tanto?

"Ovviamente quando si arriva in una squadra nuova ti aspetti di giocare tante partite. Io sto conquistando sempre più spazio in questa squadra e mi sono sentita accolta molto bene da tutti quanti. Io sono molto felice e sta tutto procedendo nel miglior modo possibile".



Come avete preparato questo partita?

"Ci sono tante cose di cui non posso parlare. Noi abbiamo recuperato alcune giocatrici, alcune di loro non hanno giocato molto ma abbiamo analizzato il Manchester. Non voglio andare troppo nel dettaglio perchè ci stanno guardando, non voglio svelare segreti".