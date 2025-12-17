Coppa Italia Serie C, comunicati gli orari delle semifinali d'andata
La Lega Pro con una nota sui propri canali ufficiali ha comunicato gli orari delle gare d'andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C:
Si riportano le gare di Semifinale di andata, in programma nella data e con gli orari d’inizio sottoindicati:
GARE DI ANDATA
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
Semifinale A
TERNANA - POTENZA Ore 18.00
Semifinale B
RENATE - LATINA Ore 14.30
La programmazione delle gare di Semifinale di ritorno sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.
Modalità di svolgimento
Al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
