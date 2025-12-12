Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 15:00
Marco Conterio
"Una bomba pronta ad esplodere, un giocatore con la fisicità delle grandi d'Europa". Daniele De Rossi ha elogiato in modo speciale Brooke Norton-Cuffy, l'esterno del suo Genoa. Il tecnico del Grifone ha elogiato anche Marco Palestra, "per me il più forte in circolazione", ma è tornato anche sull'inglese. "Può diventare il più forte di tutti". E' davvero così? Che margini ha l'esterno britannico?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio

La gioia di Norton Cuffy dopo il gol vittoria contro l'Udinese
Brooke Norton-Cuffy vive la serata perfetta al Bluenergy Stadium, firmando il gol decisivo che regala al Genoa la vittoria per 2-1 contro l'Udinese nella quattordicesima giornata di Serie A. Il giovane esterno inglese, ai microfoni di Dazn, racconta le emozioni per il primo gol con la maglia rossoblù e svela i consigli di Daniele De Rossi che lo hanno guidato verso la rete vincente. Una prestazione di carattere per il classe 2004, sceso in campo nonostante l'influenza che lo aveva limitato negli allenamenti della settimana. È stato molto importante per me giocare bene in questa partita. L'Udinese è un avversario difficile. Ho avuto speranza, ho avuto fiducia sul gol. Ho continuato a correre. Il mister mi ha detto che in settimana dobbiamo avere un po' più di speranza, dobbiamo continuare a correre. Mi ha detto: Brooke, fatti trovare dietro e segneremo molti più gol. E continuiamo ad avere fiducia."

