Il nuovo allenatore della Fiorentina secondo Merlo: "Vanoli o Palladino. Andrei sul secondo"
L'ex viola Claudio Merlo, che con la Fiorentina si è laureato campione d'Italia nella stagione 1968/69, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento nella Firenze del calcio: "È una situazione molto complicata, lo ribadisco, perché non abbiamo la società. Abbiamo solo Goretti e Ferrari, e il primo dovrebbe subito pensare a prendere l'allenatore e anche lì non è che ci siano grandi nomi. Se si deve prendere l'allenatore bisogna pensare anche alla squadra che si ha".
Dovesse scegliere lei, su chi andrebbe?
"Io penso verranno o Vanoli o Palladino, e dico anche quest'ultimo nome perché non c'è più Pradè. Palladino ha fatto molto bene, poi è stato contestato, ma basta vincere e i tifosi non contestano più. Quando perdi ti contestano, quando inizi a vincere, passa tutto".
Alla prima sconfitta però si rischia che ricomincino le contestazioni, soprattutto se la squadra non riparte da subito.
"Succederebbe anche con Vanoli. Il problema è prendere l'allenatore subito perché ora c'è la sosta e il nuovo allenatore avrebbe il tempo per conoscere la squadra e fare delle migliorie".
Tra Vanoli e Palladino chi sceglierebbe?
"Palladino, perché ha fatto bene, e se vinci la piazza si dimentica tutto".
Ascolta l'intervento integrale di podcast
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.