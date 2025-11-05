Il nuovo allenatore della Fiorentina secondo Merlo: "Vanoli o Palladino. Andrei sul secondo"

L'ex viola Claudio Merlo, che con la Fiorentina si è laureato campione d'Italia nella stagione 1968/69, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento nella Firenze del calcio: "È una situazione molto complicata, lo ribadisco, perché non abbiamo la società. Abbiamo solo Goretti e Ferrari, e il primo dovrebbe subito pensare a prendere l'allenatore e anche lì non è che ci siano grandi nomi. Se si deve prendere l'allenatore bisogna pensare anche alla squadra che si ha".

Dovesse scegliere lei, su chi andrebbe?

"Io penso verranno o Vanoli o Palladino, e dico anche quest'ultimo nome perché non c'è più Pradè. Palladino ha fatto molto bene, poi è stato contestato, ma basta vincere e i tifosi non contestano più. Quando perdi ti contestano, quando inizi a vincere, passa tutto".

Alla prima sconfitta però si rischia che ricomincino le contestazioni, soprattutto se la squadra non riparte da subito.

"Succederebbe anche con Vanoli. Il problema è prendere l'allenatore subito perché ora c'è la sosta e il nuovo allenatore avrebbe il tempo per conoscere la squadra e fare delle migliorie".

Tra Vanoli e Palladino chi sceglierebbe?

"Palladino, perché ha fatto bene, e se vinci la piazza si dimentica tutto".

Ascolta l'intervento integrale di podcast