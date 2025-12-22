De Rossi all'Olimpico da avversario per Roma-Genoa: "Non posso garantire che effetto farà"

Il Genoa si è arreso all'ultimo respiro nella sfida interna contro l'Atalanta, beffato dal gol segnato di testa da Hien su calcio d'angolo al 94'. E al termine della partita l'allenatore rossoblù Daniele De Rossi non solo non fa drammi, ma si dice orgoglioso di quanto mostrato dalla sua squadra e rilancia: il tecnico ne è convinto, il suo Genoa si salverà e lo farà sullo stesso campo, quello del Ferraris, sul quale ieri era triste per la sconfitta.

Guardando appena avanti, per De Rossi arriva adesso una partita dall'elevatissimo tasso emotivo. Per la prima volta nella sua carriera da professionista, non solo da allenatore, infatti l'ormai fu Capitan Futuro si presenterà allo stadio Olimpico nelle vesti di avversario della Roma. Ne ha parlato lo stesso De Rossi nel post-partita: "Sarà particolare per me, la preparerò con grande freddezza ma non posso garantire con l'effetto che mi farà entrare lì dentro con altri colori addosso, che difendo e rappresento con grande orgoglio e senza lesinare il minimo impegno. Non potrò però essere indifferente alla mia gente".

De Rossi ha dedicato la sua vita alla Roma, in via quasi esclusiva. Da calciatore ci ha giocato dal 2001 al 2019, chiudendo poi la sua carriera con l’esotica esperienza al Boca Juniors. Da allenatore, dopo una breve parentesi federale nello staff di Mancini e i successivi, e poco fortunati mesi alla SPAL, l’ha guidata a cavallo di due stagioni nel 2025. Ora, il Genoa.