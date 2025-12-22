Torino, bis di vittorie e clean-sheet. Baroni: "Ora non scendiamo più da questo livello"

Non vinceva due gare di fila da due mesi, non trovava un successo in trasferta da metà settembre, non collezionava due clean-sheet consecutivi tra la seconda e la terza giornata: il Toro riesce a raggiornare le statistiche a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in uno stadio e contro un avversario che portano bene ai granata. La firma è quella di Nikola Vlasic, ormai una piacevole conferma dell’ultimo periodo tanto da aver quattro gol nelle ultime cinque partite con l’aggiunta di due assist. La squadra di Baroni si è dimostrata solida dietro, anche perché mancavano i due pericoli numeri uno Berardi e Pinamonti, e cinica davanti, con il croato che non ha fallito il rigore conquistato da Simeone su ingenuità di Doig. Così la classifica continua a migliorare, con il Toro che è salito a quota 20 anche se non basta ancora per meritarsi la parte sinistra.

Intanto, però, Baroni si gode i miglioramenti dei suoi. “Ho sempre avuto fiducia nella squadra, i frutti dovevano venire prima o poi - ha commentato l’allenatore dopo aver conquistato i tre punti in Emilia - e abbiamo fatto un percorso strano: sono arrivare vittorie importanti contro squadre top, poi arrivati alla partita che aspettavamo contro il Como abbiamo perso quattro giocatori che non eravamo pronti a sostituire”. La vittoria contro il Sassuolo, però, deve necessariamente essere un punto di partenza: “Questa partita deve segnare un livello dal quale non si può scendere - ha sottolineato Baroni - ed è una vittoria determinante: ne sono certo per come è arrivata, quando arriva su un campo difficile contro squadra come il Sassuolo…1.600 tifosi? Fondamentale ricostruire il legame con loro, tocca a noi perché il Toro ha una storia bellissima: siamo noi che dobbiamo far scattare scintilla con prestazioni e dedizione, vogliamo gente che lotti e chi indossa questa maglia la deve sentire addosso”.