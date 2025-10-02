Europa League, la classifica aggiornata: in testa c'è la Dinamo Zagabria
Sono terminate tutte le gare della seconda giornata della fase campionato di Europa League, questa la classifica. In testa c'è la Dinamo Zagabria, poi Midtjylland, Aston Villa, Braga e Lione. La Roma, sconfitta dal Lille, è al quindicesimo posto, mentre il Bologna è alla posizione numero 27.
1. Din. Zagabria 6 (+4)
2. Midtjylland 6 (+3)
3. Aston Villa 6 (+3)
4. Braga 6 (+3)
5. Lione 6 (+3)
6. Lilla 6 (+2)
7. FC Porto 6 (+2)
8. Plzen 4 (+3)
9. Betis 4 (+2)
10. Friburgo 4 (+1)
11. Ferencvaros 4 (+1)
12. Panathinaikos 3 (+2)
13. Celta Vigo 3 (+1)
14. Basilea 3 (+1)
15. Roma 3 (0)
16. G.A. Eagles 3 (0)
17. Brann 3 (0)
18. Genk 3 (0)
19. Young Boys 3 (-1)
20. Fenerbahce 3 (-1)
21. Ludogorets 3 (-1)
22. Sturm Graz 3 (-1)
23. Stoccarda 3 (-1)
24. FCSB 3 (-1)
25. Nottingham 1 (-1)
26. Stella Rossa 1 (-1)
27. Bologna 1 (-1)
28. PAOK 1 (-2)
29. Celtic 1 (-2)
30. M. Tel Aviv 1 (-2)
31. Nizza 0 (-2)
32. Rangers 0 (-2)
33. Utrecht 0 (-2)
34. Salzburg 0 (-3)
35. Feyenoord 0 (-3)
36. Malmo FF 0 (-4)
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli