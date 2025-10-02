Europa League, la classifica aggiornata: in testa c'è la Dinamo Zagabria

Sono terminate tutte le gare della seconda giornata della fase campionato di Europa League, questa la classifica. In testa c'è la Dinamo Zagabria, poi Midtjylland, Aston Villa, Braga e Lione. La Roma, sconfitta dal Lille, è al quindicesimo posto, mentre il Bologna è alla posizione numero 27.

1. Din. Zagabria 6 (+4)

2. Midtjylland 6 (+3)

3. Aston Villa 6 (+3)

4. Braga 6 (+3)

5. Lione 6 (+3)

6. Lilla 6 (+2)

7. FC Porto 6 (+2)

8. Plzen 4 (+3)

9. Betis 4 (+2)

10. Friburgo 4 (+1)

11. Ferencvaros 4 (+1)

12. Panathinaikos 3 (+2)

13. Celta Vigo 3 (+1)

14. Basilea 3 (+1)

15. Roma 3 (0)

16. G.A. Eagles 3 (0)

17. Brann 3 (0)

18. Genk 3 (0)

19. Young Boys 3 (-1)

20. Fenerbahce 3 (-1)

21. Ludogorets 3 (-1)

22. Sturm Graz 3 (-1)

23. Stoccarda 3 (-1)

24. FCSB 3 (-1)

25. Nottingham 1 (-1)

26. Stella Rossa 1 (-1)

27. Bologna 1 (-1)

28. PAOK 1 (-2)

29. Celtic 1 (-2)

30. M. Tel Aviv 1 (-2)

31. Nizza 0 (-2)

32. Rangers 0 (-2)

33. Utrecht 0 (-2)

34. Salzburg 0 (-3)

35. Feyenoord 0 (-3)

36. Malmo FF 0 (-4)