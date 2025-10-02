Fiorentina, Pioli: "Unità di gruppo mai in discussione. Ora testa al campionato"

Dopo il primo successo, all'esordio in Conference League, per 2-0 contro il Sigma Olomouc, Stefano Pioli ha commentato il match ai microfoni di Sky: "Vincere fa bene, questo sicuramente. Abbiamo giocato una buona partita, gestendola al meglio. Potevamo chiuderla: c'è stato qualche errore, ma siamo stati sempre dentro. Ora testa al campionato, in attesa di una sfida complicata contro la Roma".

Piccoli si è sbloccato.

"Un attaccante cresce con fiducia e convinzione attraverso i gol. Importante abbia segnato, sempre penetrante e profondo. Ha lavorato molto bene e ha meritato il gol: ci regala delle soluzioni sicuramente importante".

Prestazioni importanti di Ndour e Fazzini.

"Le prestazioni nelle partite mi danno spunti, però bisogna sempre vedere anche con chi giochiamo. Ci dobbiamo adattare all'avversario. L'importante che i ragazzi si siano fatti trovare pronti. L'inizio complicato poteva abbatterci ma siamo stati bravi".

Sarà riproposto il 3-5-2?

"Stiamo insistendo tanto su alcuni fattori. Abbiamo tanti giocatori offensivi, possiamo giocare con due o tre di loro. La cosa più importante è che la squadra abbia idee e che metta in difficoltà ogni avversario: può piacere o non può poi piacere, ma credo che ogni partita debba essere studiata. Poi le prestazioni dei giocatori incidono".

Può essere il viatico per uscire dalla crisi?

"I risultati negativi, in Italia, si portano dietro tanti discorsi. I risultati e le prestazioni non sono stati sempre all'altezza ma non dobbiamo mettere da parte ciò che siamo. L'unione del gruppo non è mai stato in discussione, l'ho trovato sempre disponibile. Stiamo cercando di trovare la massima condizione. In campionato siamo in ritardo, ma stiamo comunque lavorando al meglio".