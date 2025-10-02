Ndour reclama spazio. Ora Pioli sa di avere una scelta in più per il suo centrocampo

La Fiorentina prova a dare una risposta alle critiche di questo complesso avvio di stagione. Il successo per 2-0 contro il Sigma Olomuc non è certamente l'esame più probante per i viola e non può certificare la fine della crisi, ma come ha ripetuto a più riprese Stefano Pioli vincere aiuta a vincere. E comunque alcune indicazioni positive sono arrivate.

Del primo gol di Roberto Piccoli vi abbiamo raccontato, ma la sfida del Franchi ha messo sotto i riflettori anche Cher Ndour. Dopo una preseason da protagonista, il classe 2004 ha visto perdere peso nelle gerarchie dell'allenatore gigliato che però oggi lo ha messo in campo dal primo minuto, venendo ripagato da un gol tanto bello quanto importante per quella che potrà essere la differenza reti alla fine della League Phase di Conference League. Il primo gol con la maglia viola sulle spalle, fra l'altro.

La prestazione dell'ex PSG è stata però marchiata anche dall'assist, di testa, per la rete di Piccoli che ha aperto la gara nel primo tempo. Una prestazione completa insomma, a cui oltre alla solita fisicità è stata aggiunta anche tanta sostanza. Una buona notizia per quel Pioli che sta ancora cercando la quadratura della sua squadra, soprattutto a centrocampo per dare uniformità alla sua idea di gioco. E Ndour, questa sera, ha dato una risposta forte e chiara al suo allenatore.