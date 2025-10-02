Fiorentina, Ndour: "Assist più importante. Ottimo rapporto con Pioli"

Protagonista del match contro il Sigma Olomouc, nella vittoria all'esordio in Conference League, Cher Ndour ha commentato il match ai microfoni di Sky: "L'assist è stato importante, ci ha permesso di andare in vantaggio ed è più importante del gol. Il mister mi ha chiesto di alzare il baricentro, per pressare il mediano. La vittoria? Importantissima, dopo un inizio non brillante comunque era fondamentale seguire il mister. Dopo un periodo non facile, ci può dare morale per la sfida contro la Roma".

Quanto è importante avere un gruppo coeso?

"Penso che negli ultimi anni le cose in Italia stiano cambiando: ad esempio, i gol nell'ultimo turno di Camarda e Esposito. Siamo un gruppo molto giovane".

Quali sono i consigli di Pioli?

"Il mister mi segue da inizio stagione, mi consiglia nel momento giusto e nel modo giusto. Mi trovo benissimo con il mister: mi costringe a spingermi e a tentare il tiro dalla distanza".