Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 24^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Ahanor, De Roon.
BOLOGNA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
COMO
Milan-Como rinviata al 18 febbraio (ore 20.45) per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Bondo.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Siegrist, Baldanzi.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Belghali, Bella-Kotchap, Gagliardini, Valentini.
Squalificati: Sarr.
INTER
Indisponibili: Calhanoglu, Dumfries, Barella.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Milik.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Lazzari, Patric, Zaccagni.
Squalificati: Pellegrini.
LECCE
Indisponibili: Berisha, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Milan-Como rinviata al 18 febbraio (ore 20.45) per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
NAPOLI
Indisponibili: Politano, Anguissa, Gilmour, David Neres, De Bruyne, Di Lorenzo.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye, Suzuki, Valenti.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Albiol, Denoon, Semper, Vural.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Dybala, Vaz, Hermoso, Venturino.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Cande.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Biraghi, Ilic, Schuurs, Ismajli.
Squalificati: Prati, Vlasic.
UDINESE
Indisponibili: Piotrowski, Buksa, Davis, Kamara, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
