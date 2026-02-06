Trapani, scontro totale sullo stadio: il club annuncia azioni legali contro il Libero Consorzio

La società FC Trapani 1905 S.r.l. comunica con estrema fermezza che ha conferito mandato ai propri legali per intraprendere ogni opportuna azione giudiziaria nei confronti dell’attuale governance del Libero Consorzio Comunale di Trapani, per i reati di tentata estorsione, associazione a delinquere finalizzata alla truffa e falso in atto pubblico, in relazione alla recente diffida minacciosa, ingiustificata e mendace sui canoni di locazione dello Stadio Polisportivo Provinciale.

La Società non tollererà abusi di potere da parte di un Ente pubblico che, invece di ringraziare e supportare chi ha investito milioni di euro per riportare da rudere a impianto funzionale un bene di proprietà collettiva, minaccia addirittura la non estensione della concessione a giugno, aggravando una situazione già di estrema difficoltà e mettendo anche a rischio la continuità sportiva della società, oltre che le casse dello stesso Ente vista l’ovvia richiesta di risarcimento danni multi milionario che ne scaturirebbe.

Il FC Trapani 1905 ha già chiesto l’intervento immediato e urgente dell’Assessorato regionale allo Sport affinché faccia chiarezza e intervenga per pretendere la tutela dello sport trapanese da atteggiamenti inaccettabili , figli di un preciso intento criminoso di allontanare con ogni mezzo, legale e non, dalla Città il Presidente Antonini;

La Società si attende su questo specifico tema, così come sulla nota vicenda della fattura della luce emessa dal Comune di Trapani verso la Trapani Shark SSD , azioni rapide e decise della magistratura di fronte ad atti gravissimi, che non dovrebbero trovare spazio in un contesto democratico, contesto che a Trapani sembra sempre più messo in discussione proprio da quelle istituzioni che dovrebbero invece garantirlo.

Il FC Trapani 1905 continuerà a difendere con ogni mezzo i propri diritti ed il suo patrimonio sportivo, contro ogni forma di prevaricazione.