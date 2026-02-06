Caso Romagnoli, Fabiani difende il calciatore e attacca Raiola: "Spiegherà tutto ai magistrati"

Parole dure, quelle pronunciate dal direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani in conferenza stampa. Il dirigente biancoceleste ha detto la sua sulla vicenda Alessio Romagnoli, giocatore al centro di una lunga coda polemica in merito al mancato trasferimento all'Al Sadd.

"Oggi devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, perché in questa vicenda è stato l'unico ad aver usato il buonsenso. Non credo che Romagnoli abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo che abbia rifiutato per aver fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per una questione di principio, questo gli fa ancora più onore. Ma i signori che a vario titolo sono entrati nella vicenda devono sapere di non essersi comportati bene, perché hanno mentito a Romagnoli circa i dettagli dell'operazione. Questi signori, compreso Raiola, dovranno spiegare davanti ad un magistrato delle condizioni che loro ci avevano imposto. Io posso dimostrare tutto con messaggi ed email, loro dimostrano solo di essere ignoranti e arroganti, che si permettono di dire che alle ore 20 negli uffici della Lazio non c'era nessuno. Quando io non sono stato all'ospedale da mio nipote, cosa di cui mi vergogno. Ma questi soggetti che pensano che la Lazio sia la vigna dei coglioni non avranno la vita facile.

Se volete posso mostrare i contratti già firmati fra la Lazio e la squadra che voleva prendere Romagnoli. Se non è andata in porto questa operazione non è per colpa di Lotito, di Sarri o di Fabiani. E qualcuno sarà chiamato da un magistrato a rispondere. La devono smettere di giocare col popolo laziale. Bastava una firma, ma se a quel "poveraccio" di Romagnoli non gli dicono come stanno le cose… Questo fa onore a Romagnoli. Non c'è stata nessuna scazzottata, ora ci sono solo sorrisi. Ripeto, questa vicenda fa onore solo ed esclusivamente ad Alessio Romagnoli".

Col procedere della conferenza, Fabiani ha poi aggiunto: "Il principio degli stipendi gli fa onore. Io apprezzo il principio, non il fatto che abbia rifiutato. Se lì prende 20 milioni 250/500 mila euro non penso siano un problema. Lo ribadisco, ci sono prove documentali: Romagnoli, per principio, non ha accettato il trasferimento per 3 stipendi. Ma non perché io ho imposto a Romagnoli di rinunciare a tre stipendi. Vecino, per esempio, è andato via prendendo i soldi fino all'ultimo giorno. Se chi stava facendo l'operazione Romagnoli, non certamente noi, ci dice che quello a cui rinuncia qui lo prende dall'altra parte, io da 1,5 milioni di prestito scendo a 1. Da 6,5 di riscatto scendo a 6 milioni. Questo per me significa che loro hanno parlato con Romagnoli. Ma se loro a Romagnoli non hanno detto nulla, la colpa non è nostra".

Come lo vede adesso Romagnoli?

"Centratissimo, ha capito. Alessio è un ragazzo estremamente intelligente, quando ci abbiamo parlato la delusione in lui non traspariva. Mi ha detto che non sapeva certe cose e io credo alla serietà di Romagnoli. Per far capire la professionalità, si è venuto ad allenare anche nei due giorni di riposo. Vedremo il miglior Romagnoli? E' un professionista serio, poi la formazione non la faccio io".