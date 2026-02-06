Besiktas, solo in questa stagione 5 acquisti dalla Serie A. E uno è già stato venduto...

Il Besiktas ha risolto anche la questione portiere acquistando un calciatore dalla Serie A. Questa mattina la società di Istanbul ha definito l'arrivo dalla Roma dell'estremo difensore colombiano Devis Vasquez. Ventisette anni, arrivato in Italia grazie al Milan, l'ex calciatore di Ascoli ed Empoli che era approdato nella Capitale la scorsa estate firmando un contratto di due anni era presto scivolato dietro a Gollini nelle gerarchie di mister Gasperini. Era stato relegato al ruolo di terzo portiere e allora ha preferito misurarsi con un'altra realtà. L'accordo tra i due club è stato chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto con Vasquez che saluta l'Italia dopo aver giocato per quattro squadre diverse, anche se con la Roma non ha mai esordito e nel Milan ha vestito solo la maglia della squadra Primavera.

Vasquez raggiunge un Besiktas che in questo momento è quinto in campionato. E' uscito in estate dalla Conference League ma è ancora impegnato nella Coppa di Turchia. E' soprattutto un club che in questa stagione ha avuto in quello italiano un mercato di riferimento dato che ben cinque giocatori tra l'estate e questa finestra trasferimenti sono arrivati dalla Serie A. La scorsa estate l'acquisto più importante è stato quello dell'attaccante Tammy Abraham. Con lui è arrivato anche un altro calciatore offensivo, ovvero El Bilal Touré dall'Atalanta. E poi un centrale di difesa con la Juventus che ha ceduto a titolo definitivo il portoghese Tiago Djalo.

Prima di Vasquez è invece arrivato negli ultimi giorni di gennaio Kristjan Asllani, centrocampista acquistato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto dopo che il Torino ha interrotto la sua permanenza a titolo temporaneo a metà stagione.

Abraham, Touré, Djalo, Asllani e ora Vasquez. Questi gli acquisti definiti dal Besiktas in Italia in questa stagione con uno di questi calciatori che nel frattempo è anche andato via. Si tratta di Abraham: il centravanti inglese acquistato in estate dalla Roma per 15 milioni di euro è stato rivenduto all'Aston Villa a gennaio per 21 milioni più il cartellino di Yasin Ozcan.