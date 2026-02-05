Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"

Fresca di trasferimento all'Everton con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la centrocampista offensiva Zara Kramzar sui propri canali social ha voluto salutare quella Roma che l'aveva prelevata dal Lubiana quando ancora non era maggiorenne e dove in due stagioni ha messo a segno nove reti in 31 presenze conquistando un campionato, una Supercoppa Italiana e due Coppa Italia.

"Grazie all’AS Roma per un capitolo molto importante del mio percorso. Sono arrivata qui che ero una ragazzina e me ne vado cresciuta, non solo come giocatrice ma anche come persona. - si legge nel suo post social - Grazie a tutte le mie compagne di squadra e lo staff per le battaglie condivise, il supporto e le amicizie, e ai tifosi per l’energia e la fedeltà incredibili. Questo club mi ha dato tantissimo. La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".