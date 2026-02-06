Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nainggolan: "Oggi varrei 150 milioni. Nella mia Serie A la Juve aveva Dani Alves, adesso Holm"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 14:35Serie A
Niccolò Righi

Ai microfoni di Radio Manà Manà è intervenuto Radja Nainggolan. Queste le sue parole iniziando dal possibile ritorno di Totti nella Roma: "Parlo da suo amico e da persona neutrale. So che se si parla di Roma si parla di Totti. Sono stato all’Inter e lì c’era Zanetti vicepresidente, perché Totti non lo può fare? Con Totti ricresce il brand Roma, sarebbe interessante. Poi è un uomo di calcio, attaccato a Roma, non capisco perché non dovrebbe funzionare".

Nainggolan in questa Serie A può giocare ancora?
"Qualitativamente sì, perché il livello è basso (ride, ndr). Prendendo la Roma di oggi, quale giocatore attuale avrebbe giocato ai tempi nostri? Non per attaccare i romanisti attuali, ma il livello generale è questo. Per dire, Holm è andato alla Juve e all’epoca c’era Dani Alves. Questa è la qualità di oggi. Se Koné oggi vale 60 milioni io quanto valevo? 150".

All'Inter cos'è che non funzionò?
"A me piace il popolo vero, le persone casarecce. Andavo alle osterie, io ero così. Preferisco stare in famiglia e fare due chiacchiere con i tifosi. A Milano sei sempre in competizione e non mi sentivo a mio agio. I tifosi dell’Inter mi hanno voluto bene e io voglio bene all’Inter, ma io ero uno che viveva fuori dal campo. La prima domanda fu se fossi contento di essere arrivato all’Inter e io ero più triste di aver lasciato Roma. Fu Monchi a mandarmi via. Ero in vacanza e mi arrivano delle chiamate dalla Turchia. Scopro poi tramite il mio agente che avevano dato mandato per cedermi. Una persona così è falsa, ha fatto lo stesso anche con Dzeko ma lui aveva un altro carattere".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
