La moviola di Calvarese su Atalanta-Juventus: "Rigore su Cambiaso poteva starci"

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha analizzato fra le colonne di Tuttosport oggi in edicola i casi da moviola che riguardano la partita vinta ieri sera dall'Atalanta, contro la Juventus, in Coppa Italia (partita terminata 3-0 per i bergamaschi). A partire dal calcio da due episodi da calcio di rigore, uno assegnato e l'altro no, avvenuti nelle due aree.

L'arbitro della gara era Mchael Fabbri che ha "pasticciato con i rigori in una partita intensa", scrive Calvarese. In merito all'episodio che ha permesso alla squadra di Palladino di portarsi in avanti, quando il difensore bianconero Bremer ha colpito con un braccio un tentativo di cross di Ederson, da pochi metri, si legge: "È vero che la distanza è ravvicinata e che sembra che il difensore sfiori il pallone più che lo tocchi nettamente, ma Bremer eﬀettivamente va in opposizione al cross con il braccio all’altezza delle spalle". Insomma, rigore giusto da assegnare a favore dei bergamaschi.

Poi sul contatto fra De Roon e Cambiaso, Calvarese aggiunge che il rigore potesse starci a favore della squadra di Luciano Spalletti: "De Roon cintura al collo Cambiaso vistosamente usando due braccia, ma per Fabbri non basta per concedere il penalty", la sua analisi sull'accaduto nell'area della Dea.