Lazio, il ds Fabiani annuncia: "Pedraza ha firmato per giugno. Diogo Leite? Intesa verbale"

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, a margine delle conferenze stampa di presentazione di Maldini, Motta e Przyborek, ha annunciato il prossimo arrivo di Pedraza a giugno, terzino che in estate si libererà a zero dal Villarreal e che ha già firmato un preaccordo con i biancocelesti:

"C'è un contratto già firmato, a luglio Pedraza sarà della Lazio", ha ammesso Fabiani.

Quindi un pensiero su Diogo Leite, difensore che nelle ultime ore di calciomercato sembrava vicinissimo all'arrivo a Formello: "Con Diogo Leite ci abbiamo parlato, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane ma c'è un accordo di massima col suo agente. A stretto giro vedremo se vorrà legarsi alla Lazio così come voleva fare prima di questo infortunio".