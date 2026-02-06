Lazio, il ds Fabiani annuncia: "Pedraza ha firmato per giugno. Diogo Leite? Intesa verbale"
Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, a margine delle conferenze stampa di presentazione di Maldini, Motta e Przyborek, ha annunciato il prossimo arrivo di Pedraza a giugno, terzino che in estate si libererà a zero dal Villarreal e che ha già firmato un preaccordo con i biancocelesti:
"C'è un contratto già firmato, a luglio Pedraza sarà della Lazio", ha ammesso Fabiani.
Quindi un pensiero su Diogo Leite, difensore che nelle ultime ore di calciomercato sembrava vicinissimo all'arrivo a Formello: "Con Diogo Leite ci abbiamo parlato, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane ma c'è un accordo di massima col suo agente. A stretto giro vedremo se vorrà legarsi alla Lazio così come voleva fare prima di questo infortunio".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.