Venezia, Stroppa: "Non era facile migliorare la rosa, i giocatori arrivati li seguivamo da tempo"

Domani alle ore 15.00 il Venezia FC sarà impegnato sul campo del Frosinone per la 23° giornata di Serie BKT. Coach Stroppa presenta la gara ai microfoni facendo il punto della situazione sul periodo di forma dei suoi.

“Lo scorso anno per me è stato un percorso lungo e travagliato quindi ricevere il premio per la Panchina d’Oro è stato molto bello. Al momento la posizione in classifica del Venezia non conta niente, c’è grande soddisfazione per tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora però dobbiamo ancora versare tante gocce di sudore se vogliamo andare avanti con questo ritmo.

Domani sarà una partita bellissima che non vediamo l’ora di giocare. Faccio i complimenti ad Alvini e a tutto il Frosinone per la costanza che stanno mettendo in campo. Per noi però conta solo cercare di portare a casa l’obiettivo finale, quello che succederà domani in un modo o nell’altro non cambierà il percorso che abbiamo intrapreso.

Non era facile migliorare la rosa a disposizione, gli uomini che sono arrivati durante il periodo di mercato li seguivamo da tempo e c’è stata l’opportunità di inserirli. Ora devo pensare a valorizzarli e integrarli in uno spogliatoio in cui in questo momento non è facile entrare per ritmi, intensità e conoscenza. Io e lo staff faremo di tutto per farli integrare il prima possibile.

Mi piace sottolineare che il Venezia è la terza squadra più giovane del campionato, e sul mercato abbiamo continuato a seguire questa linea. Io lavoro per migliorare i giocatori a disposizione, poiché così facendo si migliora la squadra e si arriva ai risultati.

In vista di domani, il Frosinone è per certi versi una squadra simile alla Carrarese: Alvini è riuscito a fare un lavoro straordinario con la rosa più giovane del campionato. Tutto quello che ha ottenuto se lo è guadagnato sul campo, è una squadra spensierata dotata di grande qualità. Si è rinforzata nel mercato di gennaio e attacca tutto campo, è frizzante, gioca in verticale e conta giocatori fuori categoria. Noi dobbiamo continuare a lavorare rispettando tutti, mettendo attenzione in entrambe le fasi e cercando di lavorare al meglio con e senza il possesso del pallone.

Stasera inizia un altro campionato, perchè molte squadre sono cambiate e si sono attrezzate per questi ultimi mesi. Bisogna avere costanza e continuità nelle prestazioni, tutto quello che succederà da oggi alla fine del campionato potrebbe essere sovvertito. Non c’è nulla di scontato in Serie B. Noi guardiamo a noi stessi, cercando di migliorare quello che possiamo.”