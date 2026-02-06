Podcast TMW Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo

Un gennaio praticamente perfetto. Perché il Sassuolo non ha solo blindato i migliori, rifiutando le offerte per Tarek Muharemovic e per Armand Laurientè. Ha pure acquistato Ismael Koné a titolo definitivo, riscattandolo dall'Olympique Marsiglia. E poi si è anche concesso il lusso di rinforzarsi prentendo più di un giocatore interessante da inserire in rosa.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Gli ultimi colpi in entrata del Sassuolo, ma non solo. Al termine della sessione invernale di calciomercato, il direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato direttamente dall'Hotel Sheraton Milan San Siro - ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio - soffermandosi anche su alcuni singoli già presenti in rosa come ad esempio Kristian Thorstvedt: "Se è stato veramente trattato dalla Fiorentina? Con Thorsvedt siamo fermi per il rinnovo perché non troviamo un accordo con il procuratore. Noi però non dobbiamo accettare sempre la volontà di tutti gli altri. Ci sono delle regole e se il giocatore avrà il piacere di continuare ci saranno tutte le condizioni, altrimenti deciderà lui cosa fare. Comunque non erano arrivate offerte ufficiali. Si è parlato poco di Berardi? Forse perché ormai quasi tutti si sono accorti che noi Berardi non vogliamo cederlo. Sabato abbiamo fatto un grande risultato e lui è stato determinante. Sono convinto che andrà ancora in Nazionale, perché come lui non ce ne sono. Mi meraviglio che non siano arrivate offerte importanti”.