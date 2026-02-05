Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"

La difenditrice della Fiorentina Benedetta Orsi è stata ospite questa sera negli studi di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione “L’altra metà della Viola” per parlare del momento in casa toscana e di altri temi legati al calcio femminile.

Alcuni episodi non vi stanno girando bene, non ultimi gli episodi nella gara con il Napoli Women

“Ci sta mancando un po’ di fortuna è vero. Ma quando le cose vanno bene penso sia soprattutto merito del lavoro. Tutto è ancora aperto in classifica, ci sono ancora tante gare. Ma puntiamo molto anche alla Coppa Italia, visto che siamo arrivati alle semifinali”.

Il mercato si è da poco concluso: giocare col mercato aperto vi disturba?

"A me non cambia nulla: sono le calciatrici che decidono il loro futuro. Durante gli allenamenti e le partite vi assicuro che noi non pensiamo al calciomercato".

Con Soncin in Nazionale è partito un nuovo corso: è d’accordo?

“La Nazionale ha intrapreso un bel percorso e chi non ne fa parte è bene che si goda il percorso delle azzurre. Io non voglio illudermi, conto di dare il 100% ogni giorno”.