Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 24^ giornata di Serie A:
HELLAS VERONA-PISA - Venerdì 6 febbraio, ore 20.45
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Aebischer, Loyola, Leris; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
---------------------------
GENOA-NAPOLI - Sabato 7 febbraio, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
---------------------------
FIORENTINA-TORINO - Sabato 7 febbraio, ore 20.45
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Lazaro; Kulenovic, Zapata. Allenatore: Baroni.
---------------------------
BOLOGNA-PARMA - Domenica 8 febbraio, ore 12.30
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
---------------------------
LECCE-UDINESE - Domenica 8 febbraio, ore 15.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Gueye. Allenatore: Runjaic.
---------------------------
SASSUOLO-INTER - Domenica 8 febbraio, ore 18.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
---------------------------
JUVENTUS-LAZIO - Domenica 8 febbraio, ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.
---------------------------
ATALANTA-CREMONESE - Lunedì 9 febbraio, ore 18.30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
---------------------------
ROMA-CAGLIARI - Lunedì 9 febbraio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
---------------------------
MILAN-COMO - Partita rinviata al 18 febbraio (ore 20.45) per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
