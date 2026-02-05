Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:19Calcio femminile
Tommaso Maschio

Adidas ha svelato un nuovo pallone ufficiale ispirato al Nord Europa, in vista della finale della UEFA Women’s Champions League 2026 a Oslo. Con una decisa geometria rossa, stelle argentate metallizzate e grafiche incise d'ispirazione nordica, il design del pallone riflette l'identità della città ospitante Oslo come “Tigerstaden”, la “Città della Tigre”. La Norvegia ospiterà per la prima volta la finale della UEFA Women’s Champions League sabato 23 maggio 2026, presso l'Ullevaal Stadion della capitale.

Il pallone ufficiale della finale celebra il patrimonio nordico, la forza collettiva, le guerriere e l'evoluzione moderna del calcio femminile, integrando al contempo le più recenti tecnologie Aadidas per la massima prestazione. La base bianca è sovrastata da stelle circondate da elementi metallici argento che richiamano scudi protettivi e armature intrecciate, a simboleggiare unità e forza. Sulle pannellature rosso fuoco metallizzate sono incise grafiche argentate raffiguranti intagli tradizionali nordici, mentre sono integrati anche motivi a tigre che riflettono il soprannome “Tigerstaden” di Oslo. Completano il design il logo Adidas performance e il logo della UEFA Women’s Champions League con il trofeo.

Il pallone, ingegnerizzato da adidas per le massime prestazioni, utilizza una costruzione termosaldata e senza cuciture per garantire massima precisione, regolarità e controllo in tutte le condizioni di gioco. La sua superficie strutturata migliora presa e tocco, assicurando che il pallone risponda alle esigenze del più alto livello del gioco femminile. Il pallone sarà utilizzato in tutta la fase a eliminazione diretta e farà il suo debutto sul campo durante i primi play-off di tale fase nella storia della competizione.

La UEFA Women’s Champions League si gioca questa stagione con un nuovo formato, che prevede un emozionante turno aggiuntivo di play-off a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno, a cui parteciperanno otto squadre l'11, 12, 18 e 19 febbraio. Le vincitrici di questi accoppiamenti raggiungeranno in quarti di finale, previsti a marzo e aprile, le quattro squadre che hanno concluso nelle prime quattro posizioni la fase a gironi inaugurale.

Editoriale di Raimondo De Magistris
