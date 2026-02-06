Fantacalcio, 24ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 24ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Cremonese)
A: De Ketelaere, Scamacca
B: Carnesecchi, Raspadori
C: Zappacosta, Ederson, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Pasalic, Kossounou, Zalewski, Krstovic
D: Sulemana K.,Hien, Djimsiti, Bellanova
E: Sportiello, Musah, Samardzic
BOLOGNA (Bologna-Parma)
A:
B: Orsolini
C: Castro, Miranda, Bernardeschi
D: Zortea, Moro, Heggem, Ferguson, Dominguez, Freuler, Ravaglia, Rowe, Odgaard, Pobega, Cambiaghi, Helland, Sohm, Vitik
E: Ilic, Casale, Lykogiannis, Dallinga, Joao Mario
CAGLIARI (Roma-Cagliari)
A:
B: Palestra
C: Kilicsoy
D: Idrissi, Obert, Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Trepy, Borrelli, Zappa, Gaetano, Mazzitelli, Mina, Caprile, Esposito Se.
E: Pavoletti, Ciocci, Sherri, Liteta, Dossena, Deiola, Albarracin, Raterink
CREMONESE (Atalanta-Cremonese)
A:
B:
C:
D: Vardy, Bonazzoli, Luperto, Thorsby
E: Moumbagna, Bondo, Folino, Sanabria, Grassi, Bianchetti, Faye, Ceccherini, Silvestri, Floriani, Vazquez, Vandeputte, Zerbin, Johnsen, Payero, Collocolo, Audero, Terracciano, Baschirotto, Djuric
FIORENTINA (Fiorentina-Torino)
A:
B: Kean, Gudmudsson, Dodò
C: Brescianini, Mandragora, Gosens, Fagioli, De Gea,
D: Ndour, Solomon, Comuzzo, Harrison, Fabbian, Piccoli, Parisi, Rugani
E: Kouadio, Ranieri, Fortini, Pongracic, Fazzini
GENOA (Genoa-Napoli)
A:
B:
C: Martin, Colombo,Malinovskyi
D: Ekhator, Norton-Cuffy, Vitinha, Ellertsson, Vasquez, , Frendrup, Bijlow, Ostigard, Messias, Amorim, Ekuban
E: Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Leali
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Pisa)
A:
B:
C: Orban
D: Montipo, Serdar, Isaac, Bradaric, Lirola, Perilli, Bernede, Frese, Lovric, Al - Musrati, Bowie
E: Niasse, Slotsager, Cham, Oyegoke, Harroui, Nelsson, Edmundsson, Akpa Akpro
INTER (Sassuolo-Inter)
A: Lautaro, Thuram, Dimarco
B: Zielinski, Bonny, Esposito P., Bastoni
C: Akanji, Sommer, Bisseck, Frattesi, Sucic
D: Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Acerbi, Darmian, Diouf
E:
JUVENTUS (Juventus-Lazio)
A: Yildiz,Bremer
B: McKennie,Kalulu, David, Di Gregorio
C: Locatelli, Thuram, Kostic, Conceição
D: Adzic, Zhegrova, Openda, Miretti, Cambiaso, Cabal, Holm, Boga
E: Perin, Gatti, Koopmeiners
LAZIO (Juventus-Lazio)
A:
B:
C: Taylor,
D: Provstgaard, Lazzari, Pedro, Isaksen, Marusic, Noslin, Basic, Cataldi, Gila, Dia, Rovella, Ratkov, Cancellieri, Provedel, Maldini
E: Mandas, Belahyane, Tavares, Dele-Bashiru, Hysaj, Przyborek
LECCE (Lecce-Udinese)
A:
B:
C: Falcone
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Banda, Sottil, Gandelman, Gaspar, Cheddira
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Jean, Perez M., Marchwinski, Fofana S., Ngom, Stulic
NAPOLI (Genoa-Napoli)
A: McTominay
B: Hojlund
C: Spinazzola, Meret, Lobotka, Vergara
D: Olivera, Juan Jesus, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Beukema, Giovane, Lukaku, Allison Santos
E: Mazzocchi
PARMA (Bologna-Parma)
A:
B:
C: Pellegrino, Bernabè, Strefezza
D: Corvi, Valeri, Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita
E: Cremaschi, Valenti, Ordoñez, Circati, Estevez, Troilo, Britschgi, Ondrejka, Sorensen, Oristanio, Carboni F., Elphege
PISA (Hellas Verona-Pisa)
A:
B:
C: Durosinmi
D: Moreo, Leris, Angori, Tourè, Tramoni, Scuffet, Bozhinov, Iling-Junior
E: Mbambi, Hojholt, Lorran, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Marin, Coppola F., Vural, Akinsanmiro, Meister. Loyola, Cuadrado, Stojlkovic
ROMA (Roma-Cagliari)
A: Malen, Svilar,
B: Wesley, Soulè
C: Mancini, Hermoso
D: Rensch, Pisilli, Vaz, N'Dicka, Celik, Mancini, El Aynaoui, Ghilardi, Angeliño, Ziolkowski
E: Vasquez, Arena, Tsimikas, Venturino, Gollini, Vasquez
SASSUOLO (Sassuolo-Inter)
A:
B:
C: Berardi
D: Matic, Volpato,Laurientè, Pinamonti, Muric, Konè I., Thorstvedt
E: Lipani, Iannoni, Moro, Walukiewicz, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna,Fadera, Idzes, Muharemovic, Doig, Garcia, Pedro Felipe, Bakola, Nzola
TORINO (Fiorentina-Torino)
A:
B:
C: Adams
D: Zapata, Maripan, Lazaro, Paleari, Coco, Casadei, Tchoca, Obrador, Marianucci, Kulenovic
E: Pedersen, Tameze, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Nije, Nkounkou
UDINESE (Lecce-Udinese)
A:
B: Atta, Zaniolo
C: Ekklenkamp, Solet
D: Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Arizala, Kristensen, Okoye, Miller,Zemura, Mlacic
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Bayo, Padelli
