Padova, Andreoletti: "Contro la Juve Stabia out Papu e Caprari. Gioca Di Maggio"

Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juve Stabia. Queste le sue parole, riportate da Padovasport.tv:

"Le chiacchiere stanno a zero, servono i fatti. Ci aspetta un’altra partita difficile: la Juve Stabia fa forse il miglior calcio del campionato, viene da sette risultati utili consecutivi e in casa non perde. Ora dobbiamo far vedere il Padova che tutti conoscono. Dopo la sconfitta di Monza dobbiamo valutare bene la prestazione e analizzare le cose buone. I tifosi ci hanno urlato “vi vogliamo così”: è lo spirito giusto.

Negli episodi puoi perdere le partite, ma se giochi in questo modo non ne perdi molte. Né il Papu né Caprari saranno convocati: non è giusto portare il Papu se non può esprimersi al massimo, mentre Caprari ha un’infiammazione al ginocchio. Mercato? Abbiamo valutato tutti insieme che serviva qualcosa davanti, ora i nuovi devono capire cosa significa far parte di questo gruppo. All’inizio per loro non sarà semplicissimo.

Non penso di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, nonostante le assenze del Papu e di Caprari. Domani giocherà Di Maggio dal primo minuto: ha fatto bene contro il Monza.

Più avanti potrei utilizzare come quinto di centrocampo anche un giocatore offensivo come Di Mariano. Ci siamo preparati sul sintetico di Noventa: domani la palla avrà una velocità diversa, potrebbe anche piovere e quindi essere ancora più veloce. Conosco bene quel campo perché ci ho giocato contro: è chiuso e fa effetto catino, ma siamo preparati".