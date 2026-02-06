Ufficiale La Fiorentina blinda un giovane: c'è il rinnovo fino al 2030 con opzione per Kouadio

Rinnovo a sorpresa in casa Fiorentina. Il club viola ha infatti deciso di blindare il giovane Eddy Kouadio fino al giugno del 2030 con opzione fino al 2031. A confermarlo è la stessa società gigliata attraverso il proprio sito ufficiale.

Questa la nota.

"La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio con il Club viola fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A".

Classe 2006, Kouadio ha fatto il proprio debutto in prima squadra questa stagione lo scorso 31 agosto nella gara contro il Torino. Finora in stagione il calciatore ha disputato 7 partite tra campionato e Conference League fornendo anche un assist.