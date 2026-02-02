Podcast TMW Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene

Un caso che a livello d'immagine è un altro colpo pesante per il Milan. Perché sul gong stavolta salta Jean-Philippe Mateta che tra visite mediche, accertamenti e questioni legate alle commissioni sul trasferimento, non è a sorpresa un giocatore rossonero. Un danno, chiaro, perché tifosi e social ora sono tutti sul j'accuse. E mica è la prima volta, visto che già con Marc Pubill, Victor Boniface e non soltanto, il Milan ha perso obiettivi allo scadere.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Intanto Allegri si gode il rinnovo di Maignan

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si gode il rinnovo di Mike Maignan. "Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei tre migliori portieri in Europa. Lui è molto contento, ha sempre detto di voler rimanere, la società è stata brava a fare il lavoro giusto per far sì che Mike rimanesse al Milan. Ora pensiamo a domani. Io non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com'è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misunderstanding dell'estate... E che poi parasse. E sta parando (sorride, ndr). Modric vediamo, Luka decide lui. Se ha voglia di continuare o meno".