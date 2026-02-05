Podcast TMW Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark

Un allenatore 'scoperto per caso'. O meglio, durante una missione scouting fatta per visionare un giocatore. Il Pisa ha avuto il primo contatto con Oscar Hiljemark mentre era in missione per vedere un giocatore dell'Aalborg, prima squadra dell'ex giocatore di Genoa e Palermo prima di andare all'Elfsborg.

Come giocherà il Pisa di Hiljemark, salito in corsa in Toscana al posto dell'esonerato Alberto Gilardino? Vi raccontiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio

Le parole parole di Hiljemark

Il nuovo allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha concesso la sua prima intervista da tecnico nerazzurro ai canali ufficiali del club toscano. Queste le sue dichiarazioni: "È una grande occasione, il Pisa è un grande club e vogliamo fare un grande lavoro insieme, creando la possibilità di salvarci. Viviamo una situazione delicata, ma c'è la possibilità di fare un grande lavoro insieme. La squadra è buona, ci sono giocatori di qualità e il lavoro inizia adesso. Il mio percorso? Sono stato sfortunato e ho iniziato ad allenare già a 28 anni. È andata bene, negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto un buon lavoro in Svezia col mio staff e adesso sono qua".

Su come giocano le sue squadre: "Voglio verticalità col pallone, creare spazio... La fase difensiva è molto importante, ma anche le transizioni positive e negative".