Ufficiale Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato che la giovane Emma Lombardi ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al club viola fino al 2028. Di seguito la nota del club:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Emma Lombardi ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. Classe 2007, difensore, Emma è cresciuta nelle giovanili della Fiorentina, lottando con la Primavera sui campi di tutta Italia. Da questa stagione è stata aggregata alla Prima Squadra, con la quale ha debuttato in Serie A e in Coppa Italia.

Le sue parole dopo la firma: “Inizio col ringraziare il presidente Commisso, per aver creato questo centro sportivo incredibile per la Fiorentina, e la dirigenza per la fiducia che mi hanno sempre dato e dimostrato. E’ un emozione bellissima aver firmato il mio primo contratto da professionista ed é un traguardo per me importante. Spero di poter raggiungere gli obiettivi prefissati con la squadra mettendo tutta me stessa in campo e fuori. Voglio dare tanto a questo club e dimostrare di meritarmi questa fiducia, mettendomi a disposizione per onorare i colori di questa maglia dando sempre il meglio”.

Emma si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Emma! "