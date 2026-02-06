Atalanta, il presidente Percassi negli spogliatoi dopo il 3-0 alla Juve: "Siamo forti, bravissimi"
L'Atalanta ha pubblicato un video sui propri social del presidente Antonio Percassi che, dopo la vittoria per 3-0 contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, parla alla squadra negli spogliatoi della New Balance Arena, complimentandosi con tutti i giocatori: "Sempre così però eh, siamo forti. Bravi ragazzi, bravissimi". Una soddisfazione prevedibile, non solo per il traguardo delle semifinali che è stato raggiunto, ma anche per il valore dell'avversario battuto.
Ad aprire le marcature è stato Gianluca Scamacca, che ha aperto il piatto dal dischetto, spiazzando Perin. Nel finale un perfetto cross di Bellanova ha permesso a Kamaldeen Sulemana di mettere facilmente in rete da pochi passi con il destro il pallone del 2-0, mentre Mario Palasic su assist di Krstovic ha chiuso i conti. Ora la Dea affronterà la vincente di Bologna-Lazio nel prossimo turno.
