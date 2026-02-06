Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa

La Juventus ha perso per 3-0 contro l'Atalanta ed è uscita dalla Coppa Italia ai quarti di finale. Il risultato, però, è sicuramente severo e il rigore fischiato da Fabbri per mani di Bremer lascia qualche perplessità. La Juventus era partita sicuramente meglio con Conceicao che aveva preso anche una traversa. Poi è arrivato il penalty a favore dell'Atalanta che ha sbloccato la partita e per i bianconeri il match si è complicato. La Juventus ha continuato a macinare gioco ma sotto porta i giocatori di Spalletti non sono stati abili a trovare il gol. Anche McKennie, ieri, non era in serata e in area di rigore ha commesso diversi errori. Nel secondo tempo la Juventus ha attuato un forcing incredibile che però non ha portato il pareggio. Dopodiché Spalletti ha messo mano alla panchina togliendo Gatti e mettendo Boga che ha provato a dare una mano. Ma dopo le uscite di Locatelli e David e gli ingressi Koopmeiners e Holm la squadra si è disunita e l'Atalanta ha trovato prima il raddoppio e poi il terzo gol. Dunque, la Juventus è uscita dalla Coppa Italia ai quarti per il secondo anno di fila.

L'analisi di Spalletti.

Luciano Spalletti, al termine delle gara contro l'Atalanta, ha commentato la prestazione della Juventus: "Ho guardato la partita. Ci sono nello scorrimento della partita dove ci sono le statistiche, poi c'è la partita vera. Noi le scelte non le abbiamo fatte così pulite da farle giuste perché abbiamo affrontato una grandissima Atalanta: posso solo che fare i complimenti a Palladino. Sono una società di qualità che sanno preparare bene certe partite. Bisogna soltanto che fare i complimenti agli avversari: o si vince o s'impara". Adesso la Juventus dovrà voltare pagina e il tecnico di Certaldo sa già cosa dirà ai suoi ragazzi: "Dirò quello che ho detto a voi. Serve essere molto precisi nelle scelte, poi è chiaro che partite come queste si pagano a caro prezzo considerando l'importanza della competizione. Personalità e carattere sono decisive in queste partite. Bisogna solo che fare i complimenti all'Atalanta". Spalletti ha poi parlato dei nuovi acquisti: "So cosa possono dare i miei giocatori. Abbiamo fatto degli errori, poi è chiaro che serve sfruttare sia l'attimo che i dettagli. Determinate scelte sono state fatte anche in base alla partita. Oggi è stata una gara con tanti duelli: dentro i momenti chiave bisogna essere precisi ed è proprio da qui che s'incontrano i giocatori top. Abbiamo avuto dei palloni decisivi che però non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo crescere". Infine, Spalletti ha risposto così a chi gli ha chiesto se alla Juventus manca una punta di peso: "Io sono contento di quelli che ho. La squadra ci darà un grande contributo".

Bremer non vuole alibi.

Ha lasciato molte perplessità il rigore concesso all'Atalanta per un fallo di mano di Bremer. Il difensore brasiliano, però, non ha voluto trovare alibi: "Il regolamento dice questo e non bisogna lamentarsi". Bremer ha anche sottolineato che da partite come quella di ieri si può solo che imparare: "Molto, anche perché serve ripartire sia domenica che ovviamente in Champions League contro il Galatasaray". Il difensore brasiliano ha poi spiegato cosa è mancato alla Juventus per battere l'Atalanta: "Abbiamo cominciato un percorso con mister Spalletti. Peccato perché era un trofeo importante per la Juve, dove era importante la concretezza". Adesso per la Juventus sarà tempo di voltare pagina e di pensare al match contro la Lazio. I bianconeri non avranno molti giorni a disposizione per recuperare le energie visto che contro i biancocelesti si giocherà già domenica sera.