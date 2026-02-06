Lecco, doppia tegola per mister Valente: si fermano Basilli e Mallamo
Doppia tegola in casa Lecco, si fermano per infortunio Damiano Basilli e Andrea Mallamo. Di seguito il report del club:
La Calcio Lecco 1912 comunica che, nel corso del secondo tempo della partita Trento-Lecco, disputata sabato 31 gennaio allo Stadio Briamasco e terminata 1-1, i calciatori Damiano Basili e Andrea Mallamo hanno riportato i seguenti infortuni, accertati dagli esami strumentali svolti nelle scorse ore.
Damiano Basili: lesione della giunzione miotendinea del muscolo retto femorale della coscia sinistra.
Andrea Mallamo: lesione miotendinea del muscolo semimembranoso della coscia destra.
Entrambi i calciatori hanno già iniziato l’iter terapeutico propedeutico al ritorno in campo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
